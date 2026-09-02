Empieza en Miami juicio civil contra el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega

Desde el martes de la semana entrante, 8 de septiembre, el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega será juzgado civilmente en Miami por su posible responsabilidad en la tortura y asesinato del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, hechos ocurridos durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985.

Un gran jurado determinará si el entonces comandante de la Escuela de Caballería del Ejército, a cargo de la acción con los tanques Cascabel y Urutu, debe responder por las torturas y la muerte del abogado que trabajaba para el Consejo de Estado y que fue una de las 100 víctimas de la criminal toma del M-19 y la reacción, desproporcionada y también criminal, de los militares que efectuaron la contratoma.

La billetera del magistrado Carlos Horacio Urán, perforada por una bala. Ampliar La billetera del magistrado Carlos Horacio Urán, perforada por una bala. Cerrar

La billetera del magistrado Carlos Horacio Urán, perforada por una bala, fue encontrada en las bóvedas del Cantón Norte del Ejército. También una lista con contrafirma del coronel Plazas Vega que incluía a Urán y a otros dos funcionarios de las altas cortes como “guerrilleros dados de baja en combate” y, 22 años después, Noticias Uno, noticiero que yo dirigía en esa época, reveló un video del doctor Urán saliendo herido pero vivo del Palacio de Justicia, escoltado por militares. El informe forense asegura que su cuerpo fue encontrado en las ruinas de la edificación.

¿Quién lo sacó vivo y devolvió su cadáver, con señales de tortura y lavado a las cenizas del edificio?

Tres hijas del magistrado Urán, Xiomara, Mairée y Helena Urán Bidegain, presentaron en 2022 una demanda ante la jurisdicción estadounidense contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega porque él es residente en el Estado de Florida.

Ellas están representadas por el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, CJA, una ONG cuya misión consiste en denunciar jurídicamente tortura y crímenes de guerra en el mundo entero.

El coronel Luis Alfonso Plazas Vegas, que en primera instancia había sido condenado a 30 años de prisión por una juez en Colombia que lo encontró responsable de la desaparición de once personas, finalmente fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia, que consideró que no había pruebas suficientes y que esa responsabilidad correspondía a mandos más altos que él.

Después de estar detenido 8 años y 5 meses, Plazas Vega se fue de Colombia y se estableció en el sur de Florida, donde la semana entrante empezará el juicio en su contra.

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