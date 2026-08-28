Congresistas del Pacto Histórico respaldan proposición para favorecer al expresidente Álvaro Uribe

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tiene 17 miembros, cinco de ellos son miembros del Pacto Histórico:

David Alejandro Toro, cercano al exalcalde de Medellín Daniel Quintero María del Mar Pizarro, hija del fundador del M19 Carlos Pizarro, asesinado cuando era candidato presidencial después de firmar la paz Heráclito Landínez, quien empezó su actividad pública en la Alcaldía de Samuel Moreno Jorge Bastidas, antiguo miembro de la AD M19 y representante a la Cámara por el Cauca Gabriel Becerra, antiguo miembro de la Juventud Comunista, Juco, y uno de los integrantes del pequeño círculo cercano a Iván Cepeda durante la campaña presidencial.

Los cinco representantes a la Cámara, todos, respaldaron una proposición pidiendo que la Fiscalía no siga investigando al expresidente Álvaro Uribe por las masacres de El Aro, La Granja y el defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle, hechos ocurridos mientras Uribe era gobernador de Antioquia.

Ampliar Cerrar

Piden en cambio que el caso pase a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, lo cual es una garantía de que el proceso no irá a ninguna parte.

La indagatoria al expresidente Uribe, después de maniobras dilatorias de su defensa, fue aplazada del 24 de julio al 4 de septiembre, es decir la semana entrante.

La defensa del expresidente, en cabeza del abogado Jaime Granados, no solo se movió en la Fiscalía para aplazar la diligencia sino en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

El 7 de julio el doctor Granados mandó un correo electrónico a esa célula legislativa pidiendo que se propusiera un conflicto positivo de competencias para que la Cámara se quede con la investigación.

El argumento es que aunque los hechos materia de investigación ocurrieron en 1996 y 1997 cuando Uribe era gobernador, uno de los grupos criminales involucrados continuó actuando cuando ya era presidente. Algo que se sale de cualquier lógica porque el proceso no es contra el grupo paramilitar sino contra Álvaro Uribe.

La defensa del expresidente Uribe hace bien buscando lo mejor para su cliente aunque sea extendiendo las interpretaciones hasta el grado de lo absurdo, lo insólito es que el partido de Iván Cepeda, quien por años ha adelantado estas investigaciones, respalde la iniciativa de Granados junto a los uribistas que la presentaron Daniel Briceño, Chucho Lorduy y Jonathan Pineda.

Ampliar Cerrar

Además de Carlos Cuenca, miembro de Cambio Radical y presidente de la Comisión, quien ha adelantado investigaciones contra Gustavo Petro, que el expresidente considera persecutorias.

Ayer cuando me enteré empecé a preguntar si los petristas de la Comisión de Acusación se habían volteado o si había un acuerdo político.

Al primero que le pregunté fue al senador Iván Cepeda, quien me dijo que se estaba enterando por mi llamada. Minutos después publicó un trino diciendo que él quiere que la Fiscalía conserve la competencia en el caso

Le escribí un mensaje al expresidente Gustavo Petro quien me respondió el saludo pero quedó en silencio cuando le escribí:

“Le quiero preguntar si el apoyo a Uribe de los congresistas del Pacto Histórico en la Comisión de Acusación es resultado de un acuerdo político”

El expresidente Gustavo Petro, quien casi siempre responde con amabilidad mis mensajes, lleva casi 12 horas en silencio.

También le pregunté a algunos de los representantes del Pacto Histórico en la Comisión de Acusación.

Gabriel Becerra, el más cercano a Cepeda, me contestó con un mensaje que dice: “La proposición no constituye un pronunciamiento sobre la responsabilidad del expresidente Uribe, ni puede interpretarse como una actuación orientada a dilatar el proceso”

Respuesta que desde luego no responde nada.

La representante María del Mar Pizarro, con quien siempre había podido hablar, me respondió: “Si me estás llamando para el tema de acusaciones debo abstenerme de cualquier pronunciamiento”.

Después de haber acudido a los protagonistas, creo que es legítimo preguntarse si hay un acuerdo para garantizar impunidades recíprocas en la Comisión de Acusación.

En El Reporte Coronell conversamos con el abogado Miguel Ángel del Río quien actúa en este proceso como representante de víctimas, a nombre de la familia del asesinado abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle

La Fiscalía dice en su resolución que como la comunicación de la Comisión de Acusación establece un conflicto de competencia, la Corte Constitucional debe resolver quién debe continuar conociendo el caso del expresidente Álvaro Uribe.