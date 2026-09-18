Capturan a presuntos integrantes del ELN señalados de hurto de hidrocarburos en Norte de Santander

Capturan a cuatro presuntos integrantes del ELN señalados de hurto de hidrocarburos en Norte de Santander. / Foto: Ejército Nacional.

Norte de Santander

En operativos simultáneos llevados a cabo en Ocaña y Ábrego, las autoridades lograron la captura de cuatro personas señaladas de hurto de hidrocarburos en Norte de Santander.

La acción fue adelantada por tropas del Batallón de Infantería Liviano N.° 15 General Francisco de Paula Santander, de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la SIJIN de la Dirección de Carabineros, Protección Ambiental (DICAR) de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

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De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, las personas capturadas serían presuntos integrantes de una red de apoyo del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN.

“Los capturados delinquían bajo esquemas diseñados para la extracción y comercialización clandestina de derivados del petróleo, eran requeridos por las autoridades judiciales por los delitos de concierto para delinquir y apoderamiento de hidrocarburos, biocombustibles, sus derivados y mezclas que los contengan”, dijo el Ejército Nacional a través de un comunicado.

Así mismo informaron que “tras su captura, los cuatro implicados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la legalización de sus capturas e imputación de cargos”.