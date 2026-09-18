Resultado Lotería de Bogotá, Quindío y ColorLoto HOY 17 de septiembre 2026: ganadores y premios

Resultado Lotería de Bogotá, Quindío y ColorLoto HOY 10 de septiembre 2026: números ganadores y premios. Fotos: Getty Images

La Lotería de Bogotá y la del Quindío se juegan todos los jueves a las 10:30 de la noche; la primera puede verla por medio del Canal 1 y la segunda por el canal regional Telecafé, o ambas en sus transmisiones en vivo en Facebook Live y YouTube Live.

Es importante destacar que, si el día cae festivo, el sorteo se moverá al siguiente día hábil.

Por su parte, ColorLoto se juega todos los lunes y jueves a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live.

Resultados Lotería de Bogotá HOY 17 de septiembre 2026

Este jueves 17 de septiembre de 2026 se jugó la Lotería de Bogotá por un premio mayor de 10.000 millones de pesos. El resultado del premio mayor es:

No se pierda todos los resultados de los demás premios de la Lotería de Bogotá aquí:

Resultados Lotería del Quindío HOY 17 de septiembre 2026

Este jueves 17 de septiembre de 2026 se jugó la Lotería del Quindío por un premio mayor de 2.000 millones de pesos. Consulte el resultado a continuación:

No se pierda todos los resultados de los demás premios de la Lotería del Quindío aquí:

Resultados de ColorLoto HOY 17 de septiembre 2026

ColorLoto se juega todos los lunes y jueves a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live.

Este 17 de septiembre de 2026 se jugó el acumulado de ColorLoto. El premio acumulado de ColorLoto es de $2.010 millones. Conozca a continuación los resultados:

Resultados de ColorLoto:

No se pierda los resultados de ColorLoto aquí:

¿Cómo jugar Color Loto?

Miles de colombianos le siguen apostando a la suerte a través de juegos de azar como el Baloto, la lotería y más. Es por eso que se anunció una innovadora estrategia para que cada vez sean más los colombianos que puedan llevarse millonarios premios.

De acuerdo con la página web de Baloto, ColorLoto es una nueva mecánica, donde los colores y los números se combinan con la suerte y la diversión para hacer ganar millones.

Los apostadores deberán elegir 6 colores entre amarillo, azul, rojo, verde, negro y blanco. Luego, deberá asignarle un número del 1 al 7.

Tenga en cuenta que puede jugar con colores repetidos, pero no con el mismo número, o puede jugar con números repetidos, pero no con el mismo color.

“No puedes repetir combinaciones iguales de número y color”, dice Baloto.

Juegue ColorLoto en línea aquí.

¿Cómo se gana ColorLoto?

6 aciertos de número y color; no importa el orden de las balotas.

5 aciertos de número y color, no importa el orden de las balotas.

4 aciertos de número y color, no importa el orden de las balotas.

3 aciertos de número y color, no importa el orden de las balotas.

6 colores sin importar el número, no importa el orden de las balotas.

6 números sin importar el color, no importa el orden de las balotas.

¿Cómo se paga ColorLoto?

Premios menores a 182 UVT se pagan en puntos de venta autorizados. Premios iguales o superiores a 182 UVT se pagan únicamente en la entidad fiduciaria.

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