Crece la preocupación en Cúcuta, por crisis de la Nueva EPS que afectará a más de 400 afiliados

Veedores del sector salud en Norte de Santander están a la expectativa del futuro que puedan tener más de 400 mil afiliados a la Nueva EPS, teniendo en cuenta que varias IPS han cerrado los servicios, ante la demora en los pagos.

“La situación es compleja a nivel nacional, lo que se viene presentando con la Nueva EPS y con el resto de las EPS que el Gobierno Nacional tiene intervenidas. El no pago oportuno, la no entrega de medicamentos, las citas, todo el sistema de salud está colapsado a nivel nacional” resaltó Jesús Vergel, presidente de Anthoc.

Agregó que “nosotros como organización sindical vemos que si en esta semana la Nueva EPS no le gira los recursos necesarios para los hospitales, lo más viable es que se le cierren también los servicios. A los usuarios no podemos decirles que no se enfermen, hay que atenderlos con los pocos recursos que maneja la institución”.

Enfatizó que es desgastante para los gerentes de los hospitales públicos, estén todos los meses “haciendo lobby en Bogotá, para que el gobierno nacional pague por servicios ya prestados”. Recordó que por atención a población migrante, se adeudan más de 100 mil millones de pesos al hospital universitario Erasmo Meoz y este pago no ha llegado.

Pidió a todos los usuarios unirse y tomar las vías de hecho, para hacer un llamado al gobierno nacional, frente a la crisis que se vive en todo el país.