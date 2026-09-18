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18 sep 2026 Actualizado 11:25

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Gobierno De la Espriella declaró urgencia manifiesta para garantizar expedición de pasaportes

Abelardo de la Espriella y pasaportes. Fotos: Getty Images

Abelardo de la Espriella y pasaportes. Fotos: Getty Images

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Gobierno declaró la urgencia manifiesta para garantizar la continuidad de la expedición de pasaportes, en medio de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de negar la solicitud de aclaración presentada y continuar con la suspensión provisional del convenio.

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Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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