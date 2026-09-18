Gobierno De la Espriella declaró urgencia manifiesta para garantizar expedición de pasaportes
Gobierno declaró la urgencia manifiesta para garantizar la continuidad de la expedición de pasaportes, en medio de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de negar la solicitud de aclaración presentada y continuar con la suspensión provisional del convenio.
Noticia en desarrollo...
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...