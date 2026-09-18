Joven zuliano representará a Colombia en el mundial de pulso en Japón

Cúcuta

Con solo 20 años y una carrera brillante en la disciplina de lucha de pulso, Leider Álvarez se prepara para asumir el reto más importante de su vida deportiva: representar a Norte de Santander y a toda Colombia en el Campeonato Mundial que se disputará en Japón.

El atleta de cepa zuliano, que actualmente ostenta el título del competidor más pesado del país, ultima detalles de su preparación física para medirse ante los mejores exponentes del mundo.

Álvarez inició en esta disciplina en 2024 tras conocer a un excampeón nacional. Desde entonces, su ascenso en las distintas categorías de peso ha sido imparable.

“Inicié hace 2 años. Mi primer torneo fue un departamental donde quedé de tercer lugar cuando era novato, y de ahí fui campeón nacional en menos de 90 kilos y tercer puesto en la categoría libre. Este año me consolidé como el campeón más pesado de todo Colombia y el año pasado me coroné con la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Argentina”, sostuvo en los micrófonos de Caracol Radio.

El camino hacia este sueño no solo ha exigido disciplina física, sino también recursos para financiar el viaje al continente asiático. El deportista destacó el respaldo económico de la Alcaldía de El Zulia, liderada por el alcalde Elkin Caballero, la Secretaría de Educación, la empresa privada a través del gimnasio FitBody y el apoyo de la comunidad mediante rifas y donaciones.

En su rutina de preparación incluye 3 horas diarias de ejercicio de resistencia de lunes a viernes, y fines de semana con intensivas de sparring con otros competidores para perfeccionar la técnica

El cronograma oficial de este campeonato en territorio japonés iniciará el 23 de septiembre con el pesaje oficial de los atletas, mientras que las competencias en mesa se desarrollarán del 25 al 28 de septiembre.

Con la bandera del país en alto, la meta de Leyder es clara: volver a casa con la noticia de estar en el podio.

“Mis expectativas son altas. Voy muy preparado y quiero traer la medalla de oro a Colombia, esa es la meta. Me siento muy contento por el apoyo de mi familia, mis amigos y la administración; eso le da a uno demasiadas ganas de seguir y lo motiva a entrenar cada día más para representar al pueblo y al país”.