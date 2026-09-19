Capturan a cinco presuntos integrantes de “Los Pachencas” en La Esperanza, Norte de Santander. / Foto: Ejército Nacional.

Norte de Santander

En un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía Nacional, se logró la captura de cinco presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o “Los Pachencas”, en el municipio de La Esperanza, Norte de Santander.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, entre los capturados está alias ‘Miguelito’, también conocido como ‘Comando 19′, de 20 años, quien llevaría aproximadamente dos años en esta organización criminal.

Estas personas estarían relacionadas con actividades de extorsión, intimidación a la población civil, instalación de retenes ilegales y recolección de información que era suministrada a este grupo armado.

“Se logra la ubicación de una estructura del GAO Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, el Frente Resistencia Campesina. En lugar de los hechos, se capturan cinco bandidos integrantes de esta estructura, entre los cuales está alias Miguelito o Comando 19, quien era el articulador del componente criminal focalizado; participaba de las extorsiones y la coacción a la población civil”, explicó el coronel José Darío Rodríguez Gómez, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional.

Alias ‘Borrador’ sería explosivista y operador de drones

En este mismo operativo también fue capturado alias ‘Borrador’ o ‘Comando 23′ quien, según las autoridades, tendría funciones de explosivitas y operador de drones, además de estar vinculado con labores de inteligencia delictiva en diferentes zonas de los departamentos Norte de Santander, Santander y sur del Cesar.

“Este integrante se desempeñaba en labores de inteligencia delictiva en los departamentos de Norte de Santander, sur del Cesar y Santander, en la región del Bajo Río Negro. También era el explosivista y el operador de drones”, explicó el coronel Rodríguez.

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Los demás capturados son alias ‘Ardilla’, ‘Búho’ y ‘Ratón’

Los otros tres capturados fueron serían conocidos en el mundo criminal como alias ‘Ardilla’, ‘Búho’ y ‘Ratón’ y serían responsables de acciones de presión contra comunidades y comerciantes, instalación de retenes ilegales y labores de inteligencia delictiva.

Durante la operación, las tropas incautaron material que, según el Ejército, estaría relacionado con las capacidades armadas y logísticas de la estructura.

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Entre los elementos encontrados se reportaron:

Un fusil.

Cuatro pistolas.

Dos escopetas.

Cinco proveedores.

350 cartuchos.

Una antena Starlink.

Seis celulares.

Cuatro cajas para explosivos.

Tres morteros para dron.

Dos minas antipersonal.

“La V Brigada del Ejército Nacional reafirma su compromiso en el esfuerzo de contribución a la seguridad sostenible, en cumplimiento del objetivo número dos, debilitar las capacidades de la amenaza de nuestro Plan de Campaña Ayacucho Plus”.