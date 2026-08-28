Paciente con cáncer en Cúcuta necesita traslado urgente a una clínica de cuarto nivel. / Foto: Suministrada por la familia.

Cúcuta

Angustiados, así se encuentran los familiares de Iván Molinares en la ciudad de Cúcuta, un paciente diagnosticado con cáncer de tiroides y quien requiere con urgencia un traslado a una clínica de cuarto nivel para ser intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, varios meses han pasado desde la solicitud, esta no ha sido aprobada y su salud se está deteriorando.

“Mi hermano tiene cáncer de tiroides. Él está hospitalizado en la Clínica Médico Quirúrgica desde el 15 de mayo. El 26 de mayo fue diagnosticado en la historia de que él necesitaba ser trasladado a una clínica de cuarto nivel, fuera acá en Cúcuta, o fuera en Bucaramanga, o en cualquier ciudad de Colombia”, aseguró Patricia Molinares, hermana de Iván.

Más información Aqualia anula más de 20 conexiones ilegales en Villa del Rosario, Norte de Santander

De acuerdo con la mujer, desde entonces la familia ha insistido ante la EPS para conseguir la remisión, pero el proceso no se ha sido concretado.

“Todos los días los cirujanos de la clínica apuntan en la historia, envían solicitudes a Coopsalud. Pero nada”, relató la mujer a Caracol Radio.

El estado de salud de Iván se ha deteriorado

Cada día que pasa a la espera de ser trasladado, la salud de Iván se va deteriorando. De acuerdo con Patricia, su hermana, el hombre ha perdido peso y presenta dificultad para ingerir alimentos y bebidas.

Más información Obra inconclusa está afectando la movilidad en Boconó, Villa del Rosario

“Su salud se ha deteriorado muchísimo. Él siempre ha tenido dieta líquida, ya tocó hacerle gastrostomía porque la masa ha crecido y él no le baja ya ni el agua, ni la saliva, nada. Ha bajado como 30 kilos, lo han tenido en psicólogo”.

La esperanza de una cita que nunca llegó

Patricia aseguró que, tras varios trámites de la familia Molinares, se logró una cita con un especialista y posteriormente una valoración en el Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga, para el pasado 19 de agosto. Sin embargo, la cita fue cancelada, al parecer, por problemas administrativos.

“La cita del 19 de agosto la cancelaron porque no pagaron, por problemas administrativos”.

Patricia hizo un llamado a las autoridades y a las entidades responsables para que intervengan y se encuentre una solución pronta para su hermano.