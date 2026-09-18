“Que nos habiliten los canales humanitarios”: familiares de policía secuestrado por el ELN

ELN entregó prueba de supervivencia de los tres policías secuestrados en la vía Cúcuta - Ocaña.

Norte de Santander

Un mes después del secuestro de los tres uniformados adscritos al departamento de Policía de Norte de Santander, el ELN entregó la primera prueba de supervivencia.

La familia del mayor Freddy Alexis Russi González aseguró en entrevista con Caracol Radio que la prueba de supervivencia les generó un alivio, al evidenciar que el uniformado se encuentra en buen estado de salud.

“Era lo que esperábamos nosotros este mes que pasó. Precisamente estuvimos buscando todos los medios a los que pudimos llegar y esperábamos este tipo de noticias”, dijo Marcela García, prima del uniformado.

Solicitan un canal humanitario

El ELN, junto con la prueba de supervivencia, entregó un comunicado donde proponía la posibilidad de un canje para dejar en libertad a los uniformados. Propuesta que no fue aceptada por parte del Gobierno Nacional.

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Por lo anterior, la familia está solicitando que se pueda establecer un canal humanitario que permita la liberación de los uniformados.

“Un canal humanitario es lo que estamos pidiendo. Que dejen entrar la Cruz Roja, un canal humanitario que permita llegar hasta donde ellos están y los puedan sacar sin que el Gobierno intervenga”, pidió García.

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La familiar explicó que durante el último mes han acudido a diferentes instancias en busca de alternativas para conseguir la liberación de los uniformados.

“Estuvimos en la Comisión de Paz, estuvimos con monseñor Héctor Henao, con todas las entidades que nos han dado el apoyo”, indicó.

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Marcela García envió un mensaje a su primo, a quien le aseguró que la familia continúa trabajando para conseguir su liberación.

“Quisiera decirle a mi primo Alexis que lo amo con todo mi corazón, que él es un guerrero, que Dios le da las mejores batallas a sus mejores guerreros, que no se desanime”, expresó.

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Le recordó que toda su familia lo está esperando en casa y adelantan las gestiones necesarias para su liberación.

“Que lo amamos, que lo esperamos y que no nos vamos a cansar, que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, con tal de poderlos recuperar a ellos con vida”, manifestó.