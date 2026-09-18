Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 sep 2026 Actualizado 15:45

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Puente elevado y glorieta transformarán la movilidad entre Ocaña y Aguachica

El proyecto contempla una inversión de $33.000 millones.

Puente elevado y glorieta transformarán la movilidad entre Ocaña y Aguachica.

Puente elevado y glorieta transformarán la movilidad entre Ocaña y Aguachica.

Puente elevado y glorieta transformarán la movilidad entre Ocaña y Aguachica.
Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Norte de Santander

En Ocaña fue socializada el inicio de obra para el mejoramiento de la intersección vial en el PR 50+600 de la carretera Aguachica–Ocaña, Ruta Nacional 7007.

Se trata de la construcción de un puente elevado sobre la vía nacional que comunica a Ocaña con la Costa Caribe. Esta obra contempla además una glorieta. Proyecto que tendrá una inversión aproximada de 33 mil millones de pesos.

Más información

Se estima que el próximo mes iniciarán las obras que tendrán una fecha estimada de entrega para mediados del año 2028.

¿Cómo funcionará el proyecto vial?

De acuerdo con esta socialización, la obra vial busca evitar los cruces directos entre vehículos que actualmente se presentan en este punto de la vía y que, según lo señalado durante la presentación del proyecto, están relacionados con situaciones que pueden generar accidentes.

Más información

El proyecto contempla la construcción de un puente elevado sobre la vía principal, mientras que en la parte inferior funcionará una glorieta que permitirá distribuir el tráfico hacia los diferentes destinos.

Con esta obra se espera mejorar la circulación y facilitar los desplazamientos tanto para quienes transitan por la vía nacional como para los habitantes de los sectores cercanos.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado