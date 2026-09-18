Puente elevado y glorieta transformarán la movilidad entre Ocaña y Aguachica.

Norte de Santander

En Ocaña fue socializada el inicio de obra para el mejoramiento de la intersección vial en el PR 50+600 de la carretera Aguachica–Ocaña, Ruta Nacional 7007.

Se trata de la construcción de un puente elevado sobre la vía nacional que comunica a Ocaña con la Costa Caribe. Esta obra contempla además una glorieta. Proyecto que tendrá una inversión aproximada de 33 mil millones de pesos.

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Se estima que el próximo mes iniciarán las obras que tendrán una fecha estimada de entrega para mediados del año 2028.

¿Cómo funcionará el proyecto vial?

De acuerdo con esta socialización, la obra vial busca evitar los cruces directos entre vehículos que actualmente se presentan en este punto de la vía y que, según lo señalado durante la presentación del proyecto, están relacionados con situaciones que pueden generar accidentes.

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El proyecto contempla la construcción de un puente elevado sobre la vía principal, mientras que en la parte inferior funcionará una glorieta que permitirá distribuir el tráfico hacia los diferentes destinos.

Con esta obra se espera mejorar la circulación y facilitar los desplazamientos tanto para quienes transitan por la vía nacional como para los habitantes de los sectores cercanos.