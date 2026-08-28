Menor de 14 años murió ahogada en zona rural de Cúcuta, Norte de Santander
El hecho se presentó cuando la joven cayó al distrito de riego.
Cúcuta
Una tragedia enluta a las familias de la vereda San José de la Vega, zona rural del municipio de Cúcuta, en Norte de Santander, al confirmarse de la muerte de una menor de 14 años que fue arrastrada por la corriente de un canal de riego cercado a la bocatoma de Asozulia.
De acuerdo con la información entregada por los habitantes de esta vereda, la joven cayó a las aguas del canal y fue arrastrada por la corriente.
Más información
Una vez ocurrido el hecho, la comunidad inició labores de búsqueda para localizar a la joven.
Encontraron el cuerpo tras varias horas de búsqueda
Tras horas de intensa búsqueda, las noticias no fueron las mejores para los habitantes de esta vereda. El cuerpo de la menor fue encontrado metros abajo, sin signos vitales.
Más información
El hecho generó consternación entre los habitantes de San José de la Vega, quienes lamentaron profundamente la muerte de la joven y expresaron su solidaridad con sus familiares.
Las circunstancias exactas en las que ocurrió la caída de la menor son materia de investigación por parte de las autoridades.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...