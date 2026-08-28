Monseñor Orlando Olave llega al Consejo Superior de la UFPSO

Monseñor Orlando Olave, obispo de la Diócesis de Ocaña. Foto: Diócesis de Ocaña.

Ocaña

A través del Decreto 1315 del 25 de agosto del 2026, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, designó al obispo de la Diócesis de Ocaña, Orlando Olave, como su representante ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Francisco de Paula Santander con sede en el municipio de Ocaña.

“Esta designación representa una importante oportunidad para fortalecer la participación y representación de la comunidad universitaria, aportando al diálogo sobre el desarrollo institucional, la formación académica y las necesidades de los estudiantes”, aseguró la Diócesis de Ocaña a través de sus redes sociales.

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El papel del religioso en el Consejo Superior de la UFPSO

El obispo Orlando Olave llegó hace un poco más de año al territorio, y desde entonces se ha caracterizado por ser un mediador en medio del conflicto armado que se registra hace 19 meses en la región del Catatumbo.

Ahora, la nueva misión de Olave, está enfocada en la educación superior de esa convulsionada región del país.

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Como integrante del Consejo Superior Universitario, monseñor Olave tendrá participación en los espacios de diálogo relacionados con el desarrollo institucional, la formación académica y las necesidades de los estudiantes.

Su presencia en este órgano busca contribuir al intercambio de ideas y a la construcción de iniciativas que favorezcan el bienestar de la comunidad educativa y el fortalecimiento de la Universidad Francisco de Paula Santander con sede en Ocaña.

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“Desde la Diócesis de Ocaña felicitamos a nuestro obispo por esta nueva responsabilidad y encomendamos su servicio para que, con sabiduría y compromiso, contribuya al bienestar y desarrollo de la comunidad educativa”.