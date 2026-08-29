Líderes sociales de Norte de Santander alertan por una posible “cacería de brujas”

Norte de Santander

Muy preocupados se encuentran los líderes sociales en el departamento Norte de Santander, principalmente aquellos que trabajan en la construcción de paz en territorios tan convulsionados como la región del Catatumbo. Según Enrique Pertuz, coordinador de CORPOREDDEH, durante los últimos días han sido blanco de señalamientos que dejan en riesgo su seguridad.

“A cada rato a nosotros nos están señalando por diferentes páginas de que hacemos parte de una u otra organización”, manifestó Pertuz en Caracol Radio.

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De acuerdo con este líder social, quien también es el presidente del Comité Técnico Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia Norte de Santander, estos señalamientos han afectado a funcionarios públicos de la región.

“Es una situación muy compleja la que hoy estamos viviendo en el departamento Norte de Santander”, sostuvo.

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Temen una “cacería de brujas” contra líderes sociales

Uno de los principales motivos de preocupación expresados por el dirigente es que los señalamientos puedan derivar en una persecución contra personas y organizaciones que trabajan en procesos de construcción de paz.

“Lo que nosotros creemos es que aquí se va a desarrollar una cacería de brujas en ese liderazgo que hoy estamos trabajando, en todo ese proceso de construcción de paz”, afirmó.

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Sostuvo que el único objetivo que han perseguido, es un mejor territorio para centenares de familias campesinas, que habitan principalmente en la región del Catatumbo.

Sin embargo, este tipo de señalamientos podrían dejar en riesgo a estas personas que han tomado la bandera de la paz. “Es una situación muy, pero muy delicada la que estamos viviendo en el presente y que creemos que se va a complicar en el futuro”.

Por lo anterior, desde las organizaciones sociales están llamando a la prudencia y a evitar los señalamientos hacia los líderes sociales que habitan en el departamento de Norte de Santander.