Juez ordena a MinDefensa entregar información completa sobre vuelos del presidente en 48 horas

Helicóptero presidencial, José Luis Bohórquez y Abelardo de la Espriella. Fotos: FAC / Cámara de Representantes / Getty Images

El juez Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá ordenó al Ministerio de Defensa entregar, en un plazo máximo de 48 horas, la información completa relacionada con los vuelos del presidente Abelardo De La Espriella, solicitada por el representante a la Cámara José Luis Bohórquez López.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá, al resolver una acción de tutela presentada por el congresista, quien cuestionó que la respuesta inicial entregada por el Ministerio no contenía toda la información requerida.

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El despacho judicial determinó que la entidad debe responder de fondo, de manera clara, precisa y congruente, cada uno de los puntos incluidos en la petición radicada el pasado 24 de agosto.

En el fallo, el juez señaló que la respuesta entregada el 8 de septiembre “no satisfizo por completo la pretensión del accionante”.

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La orden incluye complementar la información correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de agosto y el 8 de septiembre de 2026, y establece que los datos deberán entregarse en un “formato accesible y procesable”.

La petición del representante está relacionada con los gastos de los vuelos presidenciales. Caracol Radio reveló en primicia que durante 18 días estos desplazamientos representaron más de $1.117 millones.

El Ministerio de Defensa deberá cumplir la orden judicial dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo.