Desalojan predio invadido en Aguas Claras, Ocaña: autoridades identifican posibles casos de estafa

Norte de Santander

En las últimas horas las autoridades en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, adelantaron un proceso de desalojo a familias que habían invadido predios en el sector conocido como Positos, en el corregimiento de Aguas Claras.

De acuerdo con la información entregada por Hugo Guerrero, secretario de Gobierno de Ocaña, “en cumplimiento de una orden impartida por la Inspección Segunda de Convivencia y Paz, hicimos todo el procedimiento en articulación con Bienestar Familiar, con la Policía, con el Ejército, con el Hospital Emiro Quintero Cañizares y con los organismos de socorro para hacer la entrega y hacer el desalojo de un predio denominado Los Positos”.

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Así mismo dio a conocer el funcionario, durante una entrevista con Caracol Radio que “esto fue un proceso que duró más de tres meses, en el cual se hizo todo lo establecido en el marco de la ley 1801. Cuando llegamos habían alrededor de 45 personas y 16 niños”.

Más de 300 cambuches fueron instalados en el predio

En los meses que duró la invasión, las personas que llegaron hasta este predio lograron instalar más de 300 cambuches. Población que se identificaba como víctimas de desplazamiento de diferentes municipios de la región del Catatumbo.

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Sin embargo y de acuerdo con lo informado por Guerrero, una vez adelantado el operativo de desalojo, un número reducido de personas que estaban en el lugar se acercaron a las autoridades para adelantar el proceso de caracterización como víctimas de la violencia.

“El día de hoy ya estamos hablando con una población muy reducida, la cual se tiene que hacer todo el proceso de activación de las rutas correspondientes y lograr que en los próximos días se inicie con la entrega en el marco de los planes de contingencia y con la activación del sistema municipal de atención a la población víctima. Hablamos que en este sector ya habían más de 300 cambuches. Sin embargo, este diálogo que se está adelantando con estas víctimas de desplazamiento son menos de 20 personas o de 20 familias”.

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Familias aseguran haber pagado hasta $3 millones por los terrenos

Sin embargo, uno de los puntos que más llama la atención de las autoridades, es que las familias que estaban en estos predios han dado a conocer que, varias de ellas, habrían realizado pagos de hasta tres millones de pesos, a unos líderes, para lograr tener derecho a un “pedazo de tierra”.

“La misma comunidad han entregado la información de quiénes son los líderes. Ya se ha hecho una respectiva denuncia y nosotros estaremos haciendo el acompañamiento para que sean la autoridad competente, en este caso la Fiscalía, quienes actúen y hagan cumplir la ley en este caso”, expresó Guerrero.

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De acuerdo con el funcionario, previamente se había hecho la claridad a estas personas “de que las estaban estafando, que iban a ser víctimas de una estafa, pero pues ellos decidieron acceder y entregar los respectivos dineros”.

Ahora las autoridades adelantan la caracterización correspondiente para poder brindar acompañamiento a aquellas personas, que han sido víctimas de desplazamiento de la región del Catatumbo y que habían llegado a este lugar.