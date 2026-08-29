¿Qué ha pasado con el proyecto que promete una nueva sede del SENA para Ocaña, Norte de Santander?

Ocaña

Muchas incertidumbre se han generado en torno a la construcción de la nueva sede del SENA en Ocaña, Norte de Santander, anunciada desde el segundo semestre del año anterior.

El proyecto, que actualmente se encuentra en una etapa de ajustes técnicos y administrativos, estaría teniendo varios “obstáculos que ponen en riesgo la construcción de la nueva sede del SENA en Ocaña”, según lo informó recientemente la gobernación de Norte de Santander.

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La administración departamental aseguró que “a pesar de existir un convenio de $13.000 millones articulado entre el Gobierno Nacional, la Gobernación de Norte de Santander ($3.000 millones) y la Alcaldía de Ocaña con el predio, visitas no coordinadas y decisiones administrativas arbitrarias de funcionarios de esta institución pretenden entorpecer el proceso”.

SENA asegura que el proyecto continúa avanzando

Frente a la situación, el SENA informó este 27 de agosto que ha adelantado de manera continua las gestiones técnicas, jurídicas, administrativas y presupuestales necesarias para materializar la nueva sede.

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“Desde la firma del convenio marco en agosto de 2025, la Entidad ha cumplido los trámites requeridos para avanzar en la iniciativa. En julio de 2026 recibió la matrícula catastral del predio y una asignación de $10.000 millones destinada a la contratación de estudios, diseños y construcción de la nueva infraestructura”, informó el SENA a través de un comunicado a la opinión pública.

Aseguró la entidad que “el SENA impulsó la estructuración del convenio interadministrativo con la Gobernación de Norte de Santander, remitió los documentos necesarios para su revisión y acogió las observaciones formuladas por el Consejo Regional de la Entidad. De igual manera, atendió la suspensión temporal de compromisos presupuestales establecida por el Ministerio del Trabajo mediante la Circular 0095 de 2026″.

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Uno de los hechos más recientes ocurrió el pasado 26 de agosto de 2026, cuando se realizó una visita técnica al lote donde está proyectada la nueva sede.

Según el SENA, la visita fue liderada por delegados de la Gobernación de Norte de Santander y contó con representantes de la Alcaldía de Ocaña. El objetivo fue analizar alternativas para ajustar el proyecto a los recursos actualmente disponibles y garantizar su viabilidad.

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La entidad aseguró que este proceso busca encontrar una alternativa que permita avanzar con la infraestructura sin comprometer su sostenibilidad financiera y técnica.

Por su parte, la gobernación de Norte de Santander enfatizó que “esta infraestructura es vital para Ocaña y la región del Catatumbo: garantizará miles de nuevos cupos en formación técnica y tecnológica, impulsando el empleo y el arraigo de nuestros jóvenes en su propio territorio”.

Se estima que, la nueva sede del SENA en Ocaña, beneficiaría a más de 35 mil aprendices por año.