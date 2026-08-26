Henao defiende auditoría forense en Ecopetrol y pide investigar “hasta las últimas consecuencias”
Luis Felipe Henao, nuevo presidente de la junta directiva de Ecopetrol, apostará por una auditoría forense interna para revelar la verdad sobre presuntos malos manejos y llevar las investigaciones “hasta las últimas consecuencias”
Henao defiende auditoría forense en Ecopetrol y pide investigar “hasta las últimas consecuencias”
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo
Escuche EN VIVO Caracol Radio:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...