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26 ago 2026 Actualizado 01:43

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Henao defiende auditoría forense en Ecopetrol y pide investigar “hasta las últimas consecuencias”

Luis Felipe Henao, nuevo presidente de la junta directiva de Ecopetrol, apostará por una auditoría forense interna para revelar la verdad sobre presuntos malos manejos y llevar las investigaciones “hasta las últimas consecuencias”

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Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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