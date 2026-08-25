Joaquín Gutiérrez sería el nuevo presidente de Ecopetrol

Durante el acto de posesión que se realizó en el municipio de La Dorada, en Caldas, La Verde dirigió un saludo especial a Joaquín Gutiérrez, quien se encontraba entre los asistentes, refiriéndose a él como el futuro presidente de Ecopetrol. Este saludo, en un acto oficial de alto perfil, fue leído por los presentes como una señal de que el nombramiento ya está decidido, pese a que formalmente la designación corresponde a la Junta Directiva de la compañía.

La eventual llegada de Gutiérrez a la presidencia de Ecopetrol se da en un contexto financiero delicado para la empresa. La petrolera estatal ha venido afrontando una situación muy compleja en materia de ganancias, con pérdidas que han llamado la atención de analistas y del mercado.

Gutiérrez, descrito como un amigo de toda la vida del presidente de la Espriella, fue presentado oficialmente como uno de los nominados del Gobierno para el cargo durante una reunión con la Unión Sindical Obrera (USO) en la ciudad de Barranquilla el fin de semana.

El camino formal del nombramiento

Aunque el guiño de Laverde y las señales del Ejecutivo dan por hecho el nombre, el procedimiento exige varios pasos: primero, la realización de una asamblea extraordinaria para efectuar cambios en la Junta Directiva de Ecopetrol; luego, la selección de los candidatos y, finalmente, la designación del presidente, que en la práctica suele reflejar el visto bueno del presidente de la República. Hasta que no se surtan esas etapas, el nombramiento de Joaquín Gutiérrez no es formal, aunque en la petrolera y en el sindicato ya lo dan como un hecho