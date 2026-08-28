Esta sería la nueva junta de Ecopetrol que propondrá el Gobierno de Abelardo de la Espriella
La asamblea general de accionistas está programada para llevarse a cabo el próximo 15 de septiembre.
Caracol Radio conoció la que sería la plancha única de candidatos que presentará formalmente el Gobierno de Abelardo de la Espriella para integrar la Junta Directiva de la compañía estatal Ecopetrol.
De acuerdo con la información obtenida, la asamblea general de accionistas está programada para llevarse a cabo el próximo 15 de septiembre.
- Carlos Augusto Suárez
- Jorge Alberto Jaller Jaramillo
- José Camilo Manzur Jattin
- Ludmila del Carmen Vergara
- Betzy Patricia Martínez
- Claudia Margarita Lafaurie Taboada
- César Loza
- Luis Felipe Henao
- Ricardo Rodríguez Yee
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