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28 ago 2026 Actualizado 01:14

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Esta sería la nueva junta de Ecopetrol que propondrá el Gobierno de Abelardo de la Espriella

La asamblea general de accionistas está programada para llevarse a cabo el próximo 15 de septiembre.

Recuperar Ecopetrol es una prioridad definitiva y absoluta de mi gobierno: Abelardo de la Espriella

Recuperar Ecopetrol es una prioridad definitiva y absoluta de mi gobierno: Abelardo de la Espriella

Recuperar Ecopetrol es una prioridad definitiva y absoluta de mi gobierno: Abelardo de la Espriella

M. Castro

J. Espinosa

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Caracol Radio conoció la que sería la plancha única de candidatos que presentará formalmente el Gobierno de Abelardo de la Espriella para integrar la Junta Directiva de la compañía estatal Ecopetrol.

De acuerdo con la información obtenida, la asamblea general de accionistas está programada para llevarse a cabo el próximo 15 de septiembre.

  1. Carlos Augusto Suárez
  2. Jorge Alberto Jaller Jaramillo
  3. José Camilo Manzur Jattin
  4. Ludmila del Carmen Vergara
  5. Betzy Patricia Martínez
  6. Claudia Margarita Lafaurie Taboada
  7. César Loza
  8. Luis Felipe Henao
  9. Ricardo Rodríguez Yee

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