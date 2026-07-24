Abelardo de la Espriella designó a Jorge Mario Velásquez como nuevo miembro en la junta de Ecopetrol

El presidente electo, Abelardo De la Espriella, anunció este jueves 24 de julio, desde Medellín, la designación del ingeniero civil Jorge Mario Velásquez Jaramillo como nuevo integrante de la junta directiva de Ecopetrol.

Durante el anuncio, De la Espriella destacó la trayectoria de Velásquez en el sector empresarial colombiano, especialmente en las áreas de infraestructura, materiales de construcción y desarrollo de inversiones.

Jorge Mario Velásquez es ingeniero civil, egresado de la Escuela de Ingeniería de Antioquia (hoy Universidad EIA), donde actualmente se desempeña como presidente del Consejo Superior. Además, cuenta con una especialización con énfasis en la industria del cemento realizada en Inglaterra y formación ejecutiva en instituciones internacionales como Kellogg School of Management y Stanford University. También es egresado del programa de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes.

Su carrera profesional ha estado ligada durante décadas al sector privado, ocupando cargos de alta dirección en compañías del país. Entre 2016 y 2026 lideró el Grupo Argos, una de las principales empresas colombianas del sector de infraestructura, desde donde impulsó la estrategia de crecimiento y transformación de la organización.

Con su llegada a la junta directiva de Ecopetrol, el nuevo Gobierno incorpora a uno de los empresarios con mayor experiencia en liderazgo corporativo y gestión de grandes organizaciones, en momentos en que la compañía enfrenta importantes retos en materia de transición energética, sostenibilidad y competitividad.