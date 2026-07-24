Reorganización en Ecopetrol: se iría Ricardo Roa y hay cambios en la Junta Directiva

Caracol Radio conoció los movimientos que se darían en los próximos días en el interior de Ecopetrol, a propósito del cambio de gobierno. Los cambios ocurrirían en la dirección general e la empresa y en la junta directiva.

El primero que saldría de Ecopetrol sería Ricardo Roa, que se reintegraría a sus funciones como presidente el 27 de julio y posteriormente dejaría el cargo el 30 de julio. A esta salida se le suman la del vicepresidente de Energías para la Transición, Bayron Triana y la de la vicepresidenta Corporativa de Talento Organizacional, Victoria Irene Sepúlveda Ballesteros.

Los cambios también se darían en la junta directiva y allí saldría su directora Angela María Robledo y también Tatiana Roa. Quedaría encargado Luis Felipe Henao.

Millonario y polémico contrato rodeo la salida de los directivos

A un mes de la finalización del gobierno Petro, las directivas de Ecopetrol están divididas frente a la adjudicación, por diez años, de un contrato de 700 millones de dólares para el mantenimiento de las dos refinerías del Grupo, la de Barrancabermeja y la de Cartagena.

¿Vínculos de Junta Directiva de Ecopetrol y grupo de contratistas ‘Los Catalanes’?

La Red de Veedurías de Colombia, en cabeza de Pablo Bustos, denunció una posible relación entren miembros de junta directiva de Ecopetrol con un grupo de contratistas conocido como ‘Los Catalanes’.

“Se trataría de indagar por las presuntas relaciones entre la junta directiva y su presidente encargado, Juan Carlos Hurtado, con lo que hoy se hace llamar el clan de ‘Los Catalanes’. Y precisamente en el día de hoy la Junta Directiva del Ecopetrol se reúne a efecto de tomar decisiones importantes”, afirmó Bustos.