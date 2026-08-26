Ecopetrol se desplomó de $33 a $9 billones en gobierno Petro: reveló Luis Felipe Henao

En Sin Anestesia de Caracol Radio, estuvo el presidente de la Junta Directiva, Luis Felipe Henao, quien cuestionó la gestión de Ecopetrol durante los últimos cuatro años y aseguró que la caída en el valor de la compañía no puede explicarse únicamente por la disminución en el precio internacional del petróleo.

Henao señaló que, aunque el precio del Brent cayó cerca de 31 %, la acción de Ecopetrol habría registrado una disminución mucho mayor. Según su análisis, la compañía pasó de estar valorada en alrededor de $33 billones a $9 billones, una caída que, a su juicio, evidencia problemas adicionales en la gestión de la empresa.

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