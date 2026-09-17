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17 sep 2026 Actualizado 20:22

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Economía

EPM reporta que sus embalses están al 80% de su capacidad para hacer frente a un fuerte Niño

Germán Caicedo, director corporativo de EPM, aseguró que se preparan para un fenómeno de El Niño con un 60% de probabilidad de ser “muy fuerte”.

EPM reporta que sus embalses están al 80% de su capacidad para hacer frente a un fuerte Niño

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En el marco del 18.º Congreso Anual de Energía Acolgen celebrado en Bogotá, el sector eléctrico colombiano analiza los principales desafíos ante la llegada del fenómeno de El Niño.

Lea también: Fenómeno de El Niño: 558 municipios están en riesgo por posible escasez de agua

En entrevista con Dos Puntos, Germán Caicedo, director corporativo de Empresas Públicas de Medellín (EPM), entregó un balance sobre el estado de los embalses que administra la entidad y las medidas adoptadas para asegurar el suministro de energía.

De acuerdo con las declaraciones de Caicedo, actualmente EPM cuenta con un nivel de embalse adecuado que ronda el 80 % de su capacidad.

El directivo advirtió sobre la rigurosidad del periodo climático que se avecina: “Va a tener una condición de muy fuerte y con una probabilidad importante del 60%”, según pronóstico del IDEAM y de agencias internacionales.

El director de EPM explicó que “los caudales sí en efecto están teniendo unos aportes muy por debajo de lo que históricamente se presentan, alrededor del 40% en algunos de los aportes de nuestros ríos”.

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Escuche la entrevista completa en Dos Puntos:

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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