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EPM reporta que sus embalses están al 80% de su capacidad para hacer frente a un fuerte Niño

En el marco del 18.º Congreso Anual de Energía Acolgen celebrado en Bogotá, el sector eléctrico colombiano analiza los principales desafíos ante la llegada del fenómeno de El Niño.

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En entrevista con Dos Puntos, Germán Caicedo, director corporativo de Empresas Públicas de Medellín (EPM), entregó un balance sobre el estado de los embalses que administra la entidad y las medidas adoptadas para asegurar el suministro de energía.

De acuerdo con las declaraciones de Caicedo, actualmente EPM cuenta con un nivel de embalse adecuado que ronda el 80 % de su capacidad.

El directivo advirtió sobre la rigurosidad del periodo climático que se avecina: “Va a tener una condición de muy fuerte y con una probabilidad importante del 60%”, según pronóstico del IDEAM y de agencias internacionales.

El director de EPM explicó que “los caudales sí en efecto están teniendo unos aportes muy por debajo de lo que históricamente se presentan, alrededor del 40% en algunos de los aportes de nuestros ríos”.

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Escuche la entrevista completa en Dos Puntos:

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