EPM reporta que sus embalses están al 80% de su capacidad para hacer frente a un fuerte Niño
Germán Caicedo, director corporativo de EPM, aseguró que se preparan para un fenómeno de El Niño con un 60% de probabilidad de ser “muy fuerte”.
EPM reporta que sus embalses están al 80% de su capacidad para hacer frente a un fuerte Niño
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En el marco del 18.º Congreso Anual de Energía Acolgen celebrado en Bogotá, el sector eléctrico colombiano analiza los principales desafíos ante la llegada del fenómeno de El Niño.
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En entrevista con Dos Puntos, Germán Caicedo, director corporativo de Empresas Públicas de Medellín (EPM), entregó un balance sobre el estado de los embalses que administra la entidad y las medidas adoptadas para asegurar el suministro de energía.
De acuerdo con las declaraciones de Caicedo, actualmente EPM cuenta con un nivel de embalse adecuado que ronda el 80 % de su capacidad.
El directivo advirtió sobre la rigurosidad del periodo climático que se avecina: “Va a tener una condición de muy fuerte y con una probabilidad importante del 60%”, según pronóstico del IDEAM y de agencias internacionales.
El director de EPM explicó que “los caudales sí en efecto están teniendo unos aportes muy por debajo de lo que históricamente se presentan, alrededor del 40% en algunos de los aportes de nuestros ríos”.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...