La auditoría forense determinará si hubo una desviación de poder en Ecopetrol: Luis Felipe Henao

Luis Felipe Henao, nuevo presidente de la junta directiva de Ecopetrol estuvo en la sección Sin Anestesia del programa La Luciérnaga donde habló de la influencia que pudo haber existido por parte de Verónica Alcocer o de Julián Caicedo, pareja del Ricardo Roa, en la presidencia de la entidad.

Frente a acusaciones que se han presentado en las que indican que Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa, quien ejercía como presidente de Ecopetrol, era quien tomada las decisiones importantes en la empresa o incluso la injerencia de Verónica Alcocer, Luis Felipe Henao aseguró que: “No, y en eso yo tengo que ser totalmente ecuánime en el sentido, esa auditoría forense nos tiene que determinar si hubo una desviación de poder en la toma de decisiones de Ecopetrol por personas externas, hacia allá tenemos que ir”.

El presidente agregó que lo que se ha sabido es por investigaciones periodísticas y por las personas que grabaron: “porque si alguien que está grabando, alguien está filtrando, ya han salido muchas grabaciones, entonces esperemos a ver si esas grabaciones si efectivamente tuvieron una materialidad en un hecho ilícito”.

Nombramientos sin experiencia:

Durante el gobierno Petro se nombraron a personas sin experiencia para cargos que requerían una experiencia específica, en el caso del nuevo presidente de Ecopetrol, José Joaquín Gutiérrez, no es experto en energías, ni es experto en energías o en petróleo. ¿Cómo lo ve la junta directiva?

“Pues la junta directiva todavía no lo puede ver porque la Julieta directiva, a todos ellos se lo han dicho, pero la junta directiva no, esto tiene un procedimiento y yo tengo que ser muy institucional en ese procedimiento. Primero se tiene que convocar una nueva junta y ese proceso ya empezó a andar, y después empezamos a discutir cuando lo siga el gobierno, la presidencia de Ecopetrol”.

Indicó que sería iluso y sería decir mentiras que algún presidente no haya influido en el nombramiento de la Junta Directiva de Ecopetrol, “Si es esta persona o cualquier otra, esperamos que sus vicepresidentes sean personas muy buenas”.

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