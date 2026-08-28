“MinHacienda revelará la verdad a los colombianos”: vicepresidente por ajuste tras Presupuesto 2027

Desde el Congreso de Asobancaria, el vicepresidente José Manuel Restrepo anunció en Caracol Radio que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, revelará el plan rescate de ajuste fiscal para el país.

“Lo que ha hecho el ministro de Hacienda es revelar la verdad: contarle a Colombia las cifras porque el gobierno anterior, desafortunadamente, presentó un presupuesto falso, incompleto, que no revela la verdad”, aseveró Restrepo.

Dicho presupuesto, agregó el vicepresidente, “no incluyó los gastos en pensiones, en salud (ni los) que se tenían que realizar para las universidades estatales”. Tampoco incluyó los gastos que se deberían tener en cuenta en materia de estabilizacion de combustibles, agregó.

Para Restrepo, esto fue una muestra de “la profunda irresponsabilidad fiscal” del gobierno en cabeza del expresidente Gustavo Petro: “El gobierno anterior presentó un presupuesto como si en la casa de una familia no presentaran la totalidad de los gastos que se prevén (...) es un presupuesto mentiroso”.

“Una vez revelada la verdad a los colombianos, generamos confianza y certidumbre que es el camino a través del cual Colombia puede y debe crecer, es la única forma de hacerlo”, agregó.

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