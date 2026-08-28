“No hay un acuerdo que comprometa la justicia”: Pacto negó respaldo a Uribe en Comisión de Acusación

Luego de que el Reporte Coronell de Caracol Radio revelara que cinco congresistas del Pacto Histórico respaldaron una proposición para pedir que la Fiscalía no siga investigando al expresidente Álvaro Uribe por las masacres de El Aro, La Granja y otros, sino que lo haga la Comisión de Acusación, se desató una tormenta política.

Desde el mismo Pacto Histórico varios cuestionaron la posición que tomaron David Alejandro Toro, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez, Jorge Bastidas, Gabriel Becerra, quienes apoyaron esa solicitud.

De hecho, la senadora Isabel Zuleta pidió explicaciones: “El Pacto Histórico nos debe una explicación a las víctimas y a mí como parte de la bancada. Mi absoluto rechazo”, dijo.

Al respeto, ya hay comunicado oficial del Pacto Histórico: “No existe ni existirá acuerdo político alguno que comprometa la justicia, la verdad o los derechos de las víctimas. No promoveremos impunidad ni dilaciones y jamás estaremos del lado de los victimarios”, dijeron.

“Respaldamos que la Fiscalia continúe con la investigación mientras la Corte Constitucional dirime la competencia”, dijeron.

Y agregaron: “Ante la controversia pública generada y los señalamientos que han pretendido presentar esta actuación como una forma de complicidad o favorecimiento a la impunidad, queremos despejar cualquier duda: respaldamos que la Fiscalía continúe con la investigación mientras la Corte Constitucional dirime, conforme a los mecanismos establecidos, la controversia sobre la competencia”.