Gobierno retira a Colombia de copresidencia del ERC, alianza internacional por los derechos LGBTIQ+

AME8724. BOGOTÁ (COLOMBIA), 28/06/2025.- Fotografía de archivo del 10 de Mayo de 2025 de personas sosteniendo una bandera en una marcha por el Día Internacional del Orgullo LGTBI, en La Habana (Cuba). Las personas LGBTIQ en América siguen viendo cómo sus derechos son negados en varios países, cuestionados en otros e incluso recortados en lugares como EE.UU. y Argentina, que desde el norte y el sur del continente lideran una acometida contra la diversidad sexual y de género. EFE/ Ernesto Mastrascusa/ARCHIVO / Ernesto Mastrascusa ( EFE )

A través de una carta enviada al Reino de España, el Gobierno de Abelardo De La Espriella notificó la decisión de retirar a Colombia de la Copresidencia de la Equal Rights Coalition (ERC), la alianza internacional más importante para la protección de los derechos LGBTIQ+.

Este Comité, es integrado por un grupo de 45 países que luchan por la defensa de esa comunidad y del que Colombia era copresidente junto con España desde 2024.

En la carta, enviada con fecha de hoy 17 de septiembre, el Gobierno informa que ha decidido retirarse del Comité Ejecutivo de la Coalición por la Igualdad de Derechos, antes de terminar su periodo, pues debía permanecer al frente hasta febrero de 2027, cuando estaba previsto el relevo.

De esta manera, el Gobierno de Abelardo De La Espriella puso fin a la primera participación de Colombia en un espacio internacional dedicado a la protección de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Colombia había asumido junto con España el liderazgo de este Comité el 17 de diciembre de 2024, teniendo en cuenta que el país se ha convertido en uno de los referentes regionales en materia de derechos LGBTIQ+, tras haber logrado que fuera aceptado el matrimonio igualitario, los cambios en los documentos de las personas “trans” y la adopción para parejas del mismo sexo.

Sin embargo, el nuevo Gobierno decidió sacar al país de este Comité, por primera vez desde la creación de la Equal Rights Coalition.