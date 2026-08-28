“El presupuesto que dejó Petro era de mentira”: Sara Castellanos responde a aumento de $60 billones

Este 27 de agosto, el ministro de Hacienda de Abelardo de la Espriella, Miguel Gómez Martínez presentó un nuevo proyecto de Presupuesto General para 2027, con un aumento de unos $60 billones, que revela un déficit aún más grande de lo que se creía.

Aunque se esperaba que De la Espriella empezara su política de austeridad y se materializaran varios recortes, no fue así y, por el contrario, se presentó un presupuesto más alto.

El asunto enfrentó a las congresistas Sara Castellanos, de Salvación Nacional, y María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico, en los micrófonos de 6AMW. Ambas pertenecen a las comisiones terceras sobre asuntos económicos.

Castellanos defendió el incremento del presupuesto, que supera los $630 billones, y aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella está revelando obligaciones que, según ella, no estaban contempladas en el proyecto anterior.

“Lo que había presentado el gobierno anterior era un presupuesto de mentira. Este es el presupuesto de la verdad, porque revela el estado actual”, dijo.

Y agregó: “Este presupuesto fue el diagnóstico (...) Este Gobierno no las tapa, esa es la diferencia. Este Gobierno dice: miren, estas son las cosas como son, y ahora vamos a asumir”.

También explicó que habría faltantes para cubrir obligaciones como pensiones y salud, además de diferencias en el número de funcionarios reportados por el anterior Gobierno. Según Castellanos, el nuevo presupuesto estaría asumiendo también gastos derivados de la emergencia por el terremoto del 10 de agosto.

La congresista también rechazó las críticas sobre un supuesto aumento desmedido del gasto y aseguró que el proyecto contempla medidas de austeridad por $17,5 billones, entre ellas reducciones en compras de bienes y servicios, e inversión que no sería prioritaria.

“Ahora viene la otra parte, la otra parte es la ley de financiamiento que el ministro ha hablado, que sería una ley rescate para apretarse el cinturón”.