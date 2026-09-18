De la Espriella avaló propuesta de traslado de $100.000 millones de la JEP a Rama Judicial en 2027

Una respuesta muy positiva recibió el senador y director de Salvación Nacional, Enrique Gómez, frente a su propuesta sobre los recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz.

La propuesta consiste en trasladar $100.000 millones del presupuesto de la JEP hacia la Rama Judicial, dentro del Presupuesto General de la Nación 2027.

Esto, con el propósito de atender el rezago de cerca de 2,2 millones de pesos, provenientes de procesos pendientes de decisión.

¿Qué dijo el presidente sobre la propuesta?

Con un “publíquese, comuníquese y cúmplase”, el presidente Abelardo De La Espriella respaldó por completa la propuesta del senador sobre los dineros del tribunal especial, creado en el Acuerdo de Paz de 2016.