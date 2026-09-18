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18 sep 2026 Actualizado 02:17

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Política

De la Espriella avaló propuesta de traslado de $100.000 millones de la JEP a Rama Judicial en 2027

La iniciativa del senador y director de Salvación Nacional, Enrique Gómez ,busca financiar más jueces y despachos para atender el rezago de cerca de 2,2 millones de procesos pendientes de decisión.

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images.

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images. / NurPhoto

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Una respuesta muy positiva recibió el senador y director de Salvación Nacional, Enrique Gómez, frente a su propuesta sobre los recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz.

La propuesta consiste en trasladar $100.000 millones del presupuesto de la JEP hacia la Rama Judicial, dentro del Presupuesto General de la Nación 2027.

Esto, con el propósito de atender el rezago de cerca de 2,2 millones de pesos, provenientes de procesos pendientes de decisión.

¿Qué dijo el presidente sobre la propuesta?

Con un “publíquese, comuníquese y cúmplase”, el presidente Abelardo De La Espriella respaldó por completa la propuesta del senador sobre los dineros del tribunal especial, creado en el Acuerdo de Paz de 2016.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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