Gobierno radicó proyecto de Presupuesto General 2027: será por 636 billones de pesos

Miguel Gómez Martínez, decano de la facultad de economía de la Universidad El Rosario. Foto: (COLPRENSA - ARCHIVO) / Picasa

El Gobierno Nacional radicó en el Congreso el proyecto de presupuesto general de la Nación para la vigencia 2027 por 636 billones de pesos. El presupuesto presentado por Gustavo Petro, y que fue devuelto por el Congreso, era de 576 billones.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, aseguró que los costos para la atención de la emergencia por el terremoto y la deuda que deja el gobierno anterior obligaron a aumentar el monto.

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