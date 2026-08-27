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27 ago 2026 Actualizado 19:05

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Política

Gobierno radicó proyecto de Presupuesto General 2027: será por 636 billones de pesos

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, aseguró que los costos para la atención de la emergencia por el terremoto y la deuda que deja el gobierno anterior obligaron a aumentar el monto.

Miguel Gómez Martínez, decano de la facultad de economía de la Universidad El Rosario. Foto: (COLPRENSA - ARCHIVO)

Miguel Gómez Martínez, decano de la facultad de economía de la Universidad El Rosario. Foto: (COLPRENSA - ARCHIVO) / Picasa

Miguel Gómez Martínez, decano de la facultad de economía de la Universidad El Rosario. Foto: (COLPRENSA - ARCHIVO)

Karen Bohórquez

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El Gobierno Nacional radicó en el Congreso el proyecto de presupuesto general de la Nación para la vigencia 2027 por 636 billones de pesos. El presupuesto presentado por Gustavo Petro, y que fue devuelto por el Congreso, era de 576 billones.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, aseguró que los costos para la atención de la emergencia por el terremoto y la deuda que deja el gobierno anterior obligaron a aumentar el monto.

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