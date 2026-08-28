“Están botando la casa por la ventana”: representante Pizarro sobre Presupuesto de De la Espriella

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“El presupuesto que dejó Petro era de mentira”: Sara Castellanos responde a aumento de $60 billones

La representante María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico, cuestionó el nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella para 2027.

En los micrófonos de 6AMW, de Caracol Radio, rechazó los señalamientos de que la administración de Gustavo Petro habría dejado un presupuesto “mal calculado” o que habría ocultando gastos.

Pizarro también cuestionó el aumento del presupuesto, que pasó de alrededor de $575 billones a más de $630 billones: “Lo que yo veo es que lo que se ha aumentado es la caja menor del Estado.”

Agregó: “Es un presupuesto cortoplacista, que lo que está haciendo es botar la casa por la ventana (...) en lugar de reducir el funcionamiento del Estado, estaría aumentando el gasto en funcionamiento mientras disminuyen recursos para inversión”.

Entre los rubros que, según Pizarro, estarían siendo afectados mencionó educación primaria y media, vías terciarias y ambiente, mientras cuestionó el incremento de recursos destinados a otras entidades.

También advirtió que incrementaría la deuda cercana: “Realmente, él se está endeudando en este momento el país absurdamente.”