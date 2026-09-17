Expresidente Duque advierte al Gobierno necesidad de decretar emergencia y anticiparse a apagón

Uno de los ejes centrales de la versión número 18 del Congreso de Energía de Acolgen, fue los riesgos de un posible apagaron en el país.

Frente a esto, el expresidente Iván Duque advirtió al próximo Gobierno, sobre la necesidad de anticiparse y decretar una emergencia económica, para enfrentar al Fenómeno del Niño y al apagón que podría venir para el país.

Reforma a la Ley Energética

Otro de los puntos que se habló en el Congreso de ACOLGEN, que llevaron a cabo en el Club El Nogal de Bogotá, fue la necesidad de reformar la Ley Energética.

Respecto a esto, el expresidente Iván Duque señaló que sí habría necesidad de reformar la Ley Energética, porque el país debe prepararse para las implicaciones de lo que “dejó el gobierno anterior”.