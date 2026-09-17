Expresidente Duque advierte al Gobierno necesidad de decretar emergencia y anticiparse a apagón
La advertencia la hizo durante la versión 18 del Congreso de Acolgen.
Uno de los ejes centrales de la versión número 18 del Congreso de Energía de Acolgen, fue los riesgos de un posible apagaron en el país.
Frente a esto, el expresidente Iván Duque advirtió al próximo Gobierno, sobre la necesidad de anticiparse y decretar una emergencia económica, para enfrentar al Fenómeno del Niño y al apagón que podría venir para el país.
Reforma a la Ley Energética
Otro de los puntos que se habló en el Congreso de ACOLGEN, que llevaron a cabo en el Club El Nogal de Bogotá, fue la necesidad de reformar la Ley Energética.
Respecto a esto, el expresidente Iván Duque señaló que sí habría necesidad de reformar la Ley Energética, porque el país debe prepararse para las implicaciones de lo que “dejó el gobierno anterior”.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...