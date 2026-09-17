Presidente De La Espriella advierte irregularidades en convenios de dirección de asuntos indígenas

Por primera vez desde que llegó al Gobierno, el presidente Abelardo De La Espriella sostuvo una reunión con los líderes de las diferentes comunidades indígenas del país.

En la reunión que realizó en la sede presidencial de Barranquilla, el mandatario confirmó que en los cambios que plantea para la Consulta previa, garantizará el respeto de las autoridades, costumbres, usos y territorios.

“La consulta debe servir para escuchar a las comunidades y encontrar soluciones, no para alimentar la burocracia ni llenar las alforjas de unos pocos”, afirmó, al mismo tiempo que reiteró en que va a ejercer un riguroso control fiscal para garantizar que los recursos destinados a los indígenas, se destine a hechos como escuelas dignas, salud, agua potable y mejores condiciones de vida.

A su vez, advirtió por un posible hecho de corrupción con los convenios de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, que realizaron en la anterior administración, la que estuvo en cabezada por el entonces ministro Armando Benedetti.

Por lo cual, el presidente De La Espriella pidió revisar 67 convenios, donde habrían identificado presuntas irregularidades con el manejo de los recursos.

Pueblo Mysak de Guambía

El mandatario anunció una revisión jurídica de todos los actos administrativos de la ANT que agravaron los conflictos territoriales del pueblo Mysak de Guambía.

Además, ordenó la presencia de la Fuerza Pública para salvaguardar y proteger a las comunidades frente a las amenazas de grupos armados organizados.