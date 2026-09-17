Es oficial: Carlos Suárez es el nuevo presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol

Como lo anticipó Caracol Radio, este 17 de agosto se confirmó que el abogado y publicista Carlos Suárez, mano derecha y estratega de campaña del presidente Abelardo de la Espriella, es el nuevo presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol.

La decisión estuvo respaldada por unanimidad por los integrantes del órgano de gobierno de la petrolera.

El anuncio del nombramiento de Suárez como presidente de la Junta Directiva de la estatal se efectuará al mercado una vez cierren las operaciones de este jueves 17 de septiembre.

Suárez tendrá a su cargo el desarrollo de estrategias para el manejo de situaciones de crisis. Junto con la nueva Junta, asumirá sus funciones en un momento relevante para Ecopetrol, ya que la compañía enfrenta retos relacionados con la producción de hidrocarburos, la seguridad energética, las inversiones, la transición energética y el desempeño financiero.

¿Quién es Carlos Suárez, el nuevo presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol?

Nacido en Bogotá, Carlos Suárez es hijo de Daniel Suárez Hernández, quien ocupó el cargo de presidente del Consejo de Estado.

Es abogado de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con una especialización en gerencia pública y control fiscal. También hizo un posgrado en Derecho Constitucional y Penal de la Universidad de Salamanca en España.

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Desde 2010, se enfocó en la comunicación estratégica, la gestión de crisis y el marketing digital. Además, es conocido por su papel como asesor político, Suárez es el CEO y fundador de la firma Estrategia&Poder.

Ha sido galardonado en los Premios Napolitan Victory Awards en Washington D.C. en varias categorías, incluyendo Comunicación y Oratoria en 2016, Mejor Blog Político del Año en 2018 y Campaña Audiovisual del Año en 2020.

Tras el triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de 2026, Suárez optó por no asumir un cargo público ministerial.

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