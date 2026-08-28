Dólar HOY 28 de agosto 2026 en Colombia: la divisa internacional cierra la semana al alza

El dólar estadounidense es la moneda más recurrente en el mercado internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos entre los que se encuentra el oro, el carbón, las flores, el café y el petróleo. De está forma, las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por empresas, ciudadanos e inversionistas.

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TRM dólar hoy

El dólar cierra la semana con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.144,28 pesos colombianos, según informa el Banco de la República de Colombia.

Valor que frente al reporte del 27 de agosto de 2026 permite entender que la moneda ha tenido una variación en la que se fortalece el dólar internacional.

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Dólar hoy

Las casas de cambio fijan los valores de compra y venta de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar según el establecimiento, la disponibilidad de las divisas y la ciudad. Para la jornada de este viernes, se encuentran las cotizaciones de la siguiente manera:

Bogotá D.C:

Compran a $3,150 - No se están realizando operaciones de venta.

Medellín:

Compran a $3,280 - No se están realizando operaciones de venta.

Cali:

Compran a $3.200 - No se están realizando operaciones de venta.

Cartagena:

Compran a $3,750 - Venta a $3.980.

Cúcuta:

Compran a $3,190 - No se están realizando operaciones de venta.

Pereira:

Compran a $3,730 - Venta a $3.800.

Debido a la fuerte caída que vivió el dólar frente al peso colombiano en los días pasados, algunas casas de cambio han suspendido temporalmente las operaciones de venta de la divisa. Del mismo modo, recuerde tener en cuenta que el precio de venta suele ser superior al precio de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas ofrecidas por diferentes casas de cambio antes de realizar cualquier operación relacionada con el cambio de divisas.

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Dólar Canadiense

El dólar canadiense, se usa como moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. La divisa arranca la jornada con una cotización de $2.277,12 pesos colombianos. Frente a su anterior informe, registró un incremento de $26,36 pesos, equivalente al 1,17%, manteniendo una variación positiva en el mercado de cambio.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para este viernes 28 de agosto, el barril de Brent abrió con una cotización de 87,82 dólares, lo que representa un incremento del 0.79% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que alcance un precio máximo de 88,73 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 87,63 dólares.

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Bitcoin hoy dólar

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados. Para hoy, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 79.382 dólares, lo que representa una variación de 126 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda crece un 0,16%.

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