Dólar HOY 27 de agosto 2026 en Colombia: la divisa internacional mantiene el alza

El dólar estadounidense es la moneda que se usa para gran parte del comercio internacional y desempeña un papel clave en las transacciones de compra y venta de productos como el petróleo, el café, las flores, el carbón y el oro. Es por ello, que su variación afecta en distintos sectores de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes sectores.

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Valor del dólar en Colombia hoy

El dólar comienza este jueves 27 de agosto de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.118,24 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Valor que frente al reporte del 26 de agosto de 2026 permite entender que la moneda ha tenido una variación en la que se fortalece el dólar estadounidense.

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Dólar hoy casa de cambio

Las casas de cambio fijan los valores de compra y venta de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar según el establecimiento, la disponibilidad de las divisas y la ciudad. Para la jornada de este jueves, se encuentran las cotizaciones de la siguiente manera:

Bogotá D.C:

Compran a $3.150 - No se están realizando operaciones de venta.

Medellín:

Compran a $3.280 - No se están realizando operaciones de venta.

Cali:

Compran a $3.200 - No se están realizando operaciones de venta.

Cartagena:

Compran a $3.750 - Venta a $3.980

Cúcuta:

Compran a $3.170 - No se están realizando operaciones de venta.

Pereira:

Compran a $3.730 - Venta a $3.800

Debido a la fuerte caída que vivió el dólar frente al peso colombiano en los días pasados, algunas casas de cambio han suspendido temporalmente las operaciones de venta de la divisa. De igual manera, recuerde tener en cuenta que el precio de venta suele ser superior al precio de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas ofrecidas por diferentes casas de cambio antes de realizar cualquier operación relacionada con el cambio de divisas.

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Euro hoy Colombia

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, abrió la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.636,67 pesos colombianos. Frente al último cierre, la divisa registró un incremento de $35.14 pesos colombiano, lo que representa una variación 0.98%, manteniendo una tendencia al alza.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para la jornada de este jueves, el barril de Brent abrió con una cotización de 87.72 dólares, lo que representa un incremento del 0.90% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que alcance un precio máximo de 85,32 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 87,89 dólares.

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Bitcoin hoy dólar

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados. Para hoy, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 79.348 dólares, lo que representa una variación de 914 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda crece un 1,17%.

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