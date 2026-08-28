¿Cuánto tiempo puede arrastrar un saldo a favor en renta? Límite de tiempo explicado y requisitos

El impuesto sobre la renta es una obligación tributaria para aquellas personas que superaron el monto anual de ingresos, compras y movimientos por más de 69.719.000 pesos o que registran un patrimonio de más de 224.096.000 pesos, para el año gravable 2025.

Las fechas establecidas para el desarrollo del calendario tributario del impuesto sobre la renta iniciaron para personas naturales en agosto y se extienden hasta el octubre.

Mientras que para algunos declarantes, cerca de 308.000 afectados por la emergencia presentada tras el terremoto en Colombia del 10 de agosto de 2026 se les amplio el pazo entre el mes de octubre y noviembre.

¿Qué son los saldos a favor y por qué son importantes?

Es por esto que José Fernando Sierra Faria, asesor de la Dirección de Gestión de Impuestos de la DIAN, expresó a Caracol Radio la importancia de saber de dónde provienen los saldos a favor en el impuesto sobre la renta, que presenta un sistema de recaudo anticipado que se le llama retención en la fuente.

¿Qué es la retención en la fuente?

“Cada vez que a mí me hacen un pago, ya sea porque me pagan mi salario o porque me pagan una prestación de servicio, o cuando yo vendí un producto, unas personas a las que se les denominan ‘agentes de retención en la fuente’, me retienen una parte de ese pago. Es ese monto lo que consignan al Estado y queda en el Tesoro Nacional como un anticipo de lo que va a ser mi futuro impuesto sobre la renta”, dijo.

“En el impuesto sobre la renta, estos saldos a favor normalmente se generan cuando a lo largo de un año gravable esas retenciones superan el impuesto que yo tendría que pagar por concepto de renta cuando elaboro mi declaración”, agregó.

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Consulte cómo usar el arrastre de saldo a favor del impuesto sobre la renta. Foto Getty Images / David Espejo Ampliar Consulte cómo usar el arrastre de saldo a favor del impuesto sobre la renta. Foto Getty Images / David Espejo Cerrar

¿Cómo usted puede usar los saldos a favor de la DIAN?

Sierra también mencionó que, mediante el articulo 815 del Estatuto Tributario, se pueden usar los mencionados saldos en tres actividades:

Puede solicitarlo en devolución: Le regresan ese dinero que pagó de más en el impuesto sobre la renta.

Le regresan ese dinero que pagó de más en el impuesto sobre la renta. Puede solicitarlo por compensación: Pedir que compensen deudas que aún tenga por medio de ese saldo a favor.

Pedir que compensen deudas que aún tenga por medio de ese saldo a favor. Puede solicitarlo por imputación o arrastrar ese saldo a favor: Significa que ese saldo a favor que se generó en la declaración de renta se pueda pasar hacia la declaración de renta del siguiente año. Cabe aclarar que aquí, la persona únicamente moverá ese saldo, mas no compensará con otros impuestos ni se lo solicitará a la DIAN para su devolución.

¿Cuáles son los requisitos para arrastrar el saldo a favor en renta?

Se estableció en el Estatuto Tributario que el único requerimiento es que el saldo a favor exista, producto de que en la declaración de renta anterior se halla superado el monto del impuesto.

Sin embargo, Sierra explicó que en el caso con las compensaciones o devoluciones se debe hacer un procedimiento adicional, anexando documentos del saldo a favor para que puedan hacer la devolución o la compensación con deudas que tenga la persona.

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¿Cuánto tiempo una persona puede arrastrar un saldo a favor de renta?

El experto comentó que no existe un tiempo límite o ninguna otra restricción mediante la siguiente interpretación:

“Si yo vengo declarando hace 10 años y desde mi primera declaración me quedó un saldo a favor, cada vez que determine ese saldo, puedo decidir cualquiera de las tres opciones (mencionadas anteriormente)”, comentó.

Entonces, como regla o restricción general, no hay ninguna limitante de cuántas veces se pueda arrastrar el saldo a favor en declaraciones siguientes, pues usted podría arrastrar tantas veces como agote ese saldo a favor.

Consejos para arrastrar el saldo a favor de las declaraciones de renta

Sierra indicó que lo importante siempre será guardar el certificado de ingresos y retenciones si se trata de una persona asalariada, pues en él se encontrarán las deducciones que se le hicieron en cada año gravable.

Otro caso es cuando “usted es prestador de un servicio o es comerciante, aquí la persona que me realiza esos pagos tiene la obligación de emitirme certificados donde acredita la prestación del servicio, el pago que me tenía que hacer y la retención que me practicó”.

Todo esto para que la documentación o soportes sean la prueba de la existencia del saldo a favor.

Beneficios de arrastrar un saldo a favor

Si la persona presenta su declaración de renta y cuenta con un salgo a favor, al arrastrarlo puede solventar la totalidad o una parte del pago que debe realizar. Es decir: si le toca pagar 5 millones de pesos, pero tiene un saldo a favor y lo arrastra a la declaración de renta, el beneficio es que ya no tiene que pagar la totalidad.

Desventaja de arrastrar saldos a favor

La única contra que mencionó Sierra es que, al arrastrar un salgo a favor, no se puede pedir su devolución, afectando la liquidez porque sería “dinero congelado”.

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