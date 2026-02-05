Bitcoin cae a su nivel más bajo desde la reelección de Trump

El precio del bitcoin cayó por debajo de la barrera de los 70.000 dólares, por primera vez desde la reelección de Donald Trump en noviembre de 2024.

Tras cotizar brevemente a 69.821,18 dólares, el bitcoin perdía un 3,26% hasta 70.256 USD hacia las 11H55 GMT, prolongando su caída ligada a una aversión a los activos considerados de riesgo.

Las monedas digitales se habían disparado tras la elección de Trump, quien durante su campaña a la presidencia de Estados Unidos fue percibido como un gran promotor del sector para regularlo e impulsarlo.

Un mes más tarde del triunfo de Trump, el bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización, incluso superó por primera vez el umbral de los 100.000 dólares, un récord del que Trump se congratuló públicamente.

Fiel a su reputación de activo extremadamente volátil, el bitcoin retomó posteriormente su avance, hasta alcanzar a comienzos de octubre un récord de 126.251,31 dólares, antes de sufrir una corrección.

Pesimismo tecnológico

Sin embargo, en días reciente el bitcoin se ha visto duramente afectado por un clima pesimista en varios mercados, en particular en los valores tecnológicos e incluso en el de los metales preciosos.

Además, la criptomoneda también ha padecido persistentes incertidumbres regulatorias, a raíz del examen de un proyecto relativo a las criptomonedas en Estados Unidos, la denominada Ley CLARITY, que aun no ha avanzado en el Senado.

El Salvador, beneficiado por la caída

El Salvador sumó más bitcoins a “su reserva estratégica” con una nueva compra anunciada en momentos en que la criptomoneda iniciaba su caída. El martes este activo digital caía un 7% pero no bajaba de la barrera de 70.000 dólares.

La Oficina Nacional de Bitcoin (ONBTC) de El Salvador, bajo la presidencia de Nayib Bukele, publicó en X la nueva adquisición revelando que se estaba comprando 1 bitcoin por día “todos los días”.

De acuerdo con los datos del portal bitcoin.gob.sv/es, El Salvador tiene 7,552 bitcoines, una cantidad alcanza un valor económico aproximado de más de 572,7 millones de dólares.

Desde septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, junto al dólar estadounidense, lo que se convirtió en la principal apuesta económica del presidente Bukele.