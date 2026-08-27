EPS Famisanar informó que han mejorado en sus costos médicos y bajó su siniestralidad a 103,7%

A través de un comunicado, la EPS Famisanar informó que logró una reducción de 0,7 puntos porcentuales en la siniestralidad acumulada del costo médico del Plan de Beneficios en Salud (PBS).

Según los resultados reportados por la entidad al cierre del último mes, la cifra pasó de 104,4 % a 103,7 %.

Famisanar precisó que este número es “resultado de las acciones implementadas para fortalecer la gestión y promover un uso más eficiente de los recursos destinados a la atención de los afiliados”.

La reducción de la siniestralidad, que es un indicador que determina la relación entre los costos asociados a la prestación de los servicios de salud y los recursos disponibles para financiarlos, es considerada por Famisanar como una señal favorable dentro de su proceso de gestión financiera.

Este comportamiento, según la EPS, obedece a una estrategia enfocada en el monitoreo permanente de los gastos asociados a la atención en salud, la gestión del riesgo y la búsqueda de una mayor eficiencia en el manejo de los recursos.

Finalmente, la EPS aseguró que continuará fortaleciendo las medidas orientadas a mejorar sus indicadores financieros y operativos, priorizando la continuidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud.

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