Fiscalía responde que es competente para investigar a Uribe por El Aro, La Granja y paramilitares

La Fiscalía General de la Nación le respondió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, aclarando que tiene la competencia para investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por las masacres de El Aro y La Granja; el crimen de Jesús María Valle, y por la presunta conformación del bloque Metro en la Hacienda Guacharacas.

En un oficio de seis páginas, la fiscal tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gloria Marcela Abadía Cubillos contestó la comunicación enviada por el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación, Carlos Cuenca que pidió que el expediente fuera remitido a esa corporación por considerar que, debido al fuero presidencial de Uribe Vélez, la Comisión tendría competencia para investigarlo.

Aunque, la Comisión planteó formalmente un conflicto positivo de competencia, argumentando que el delito de concierto para delinquir agravado tendría carácter permanente y que la actividad del denominado Bloque Metro se habría extendido hasta 2003, cuando Uribe ya era presidente; la fiscal del caso argumentó que está habilitada jurídicamente para continuar conociendo el proceso contra el exmandatario.

Precisamente, explicó que los hechos que son objeto de investigación se presentaron cuando Uribe Vélez, era gobernador de Antioquia (1996 y 1997), y no durante su periodo como presidente de la República.

“Para el caso concreto, no resulta factible jurídicamente que la Comisión de Investigación y Acusación asuma la competencia, en razón a que los sucesos por los que se inició la investigación en contra del doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ no tuvieron ocurrencia durante su mandato presidencial”, se lee en el oficio.

También detalló que “el objeto de la investigación hace referencia a los años 1996 y 1997, cuando presuntamente se conformó, o tuvo sus inicios, un grupo paramilitar en la hacienda Guacharacas, que para el momento de la conformación no tenía ningún nombre ni denominación alguna”.