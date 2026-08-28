Doble homicidio de empresario Gustavo Aponte y su escolta habría sido un error: abogado de víctimas

El doble homicidio del empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y de su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, habría sido un error, así lo aseguró el abogado Mario Iguarán, representante de víctimas en medio de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 11 de febrero, en cercanías de un gimnasio ubicado en el sector de La Cabrera, en el norte de Bogotá.

Según reveló el también exfiscal general, los asesinos se equivocaron al atentar contra el empresario arrocero y su escolta

“Como representantes de víctimas dentro de la investigación penal por la muerte, el asesinato del joven empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, debemos exteriorizar nuestra complacencia, primero por la excelencia de la investigación que ha adelantado la fiscalía, el CTI y la policía, también porque se materializó la captura el día de ayer en Villavicencio del sujeto, del delincuente Leonel Llanos, quien era la persona que conducía la moto el día de los lamentables hechos”, explicó.

Finalmente el abogado de las víctimas dijo quién sería el verdadero objetivo del atentado, que sería otro empresario.

“Si bien aún no se ha identificado la persona o el sujeto que disparó contra Gustavo Andrés y su escolta, debe decirse que dentro de la investigación está plenamente acreditado por prueba testimonial, documental y técnica, que de lo que se trató fue de un lamentable error. Estos sujetos, miembros de una organización criminal de una oficina de sicarios, pretendía era asesinar al señor Olimpo Antonio Oliver Peñaranda”