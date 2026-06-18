Fiscalía cita a Álvaro Uribe por las masacres de El Aro, La Granja y crimen de Jesús María Valle

La Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro, La Granja, el crimen de Jesús María Valle y Guacharacas.

Los delitos por los que la Fiscalía llamó a rendir indagatoria al expresidente y exsenador Uribe Vélez son: homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas.

La Fiscalía investiga al exmandatario por la presunta conformación de una estructura paramilitar en las fincas Las Guacharacas, en la época en la que fueron de su familia.

Todavía no hay fecha de la diligencia.

“A enfrentar este suplicio a pocas horas de las elecciones”

Uribe Vélez publicó en su cuenta de X (antes Twitter) que este es un nuevo suplicio, a menos de tres días de las elecciones presidenciales en segunda vuelta.

“De mis abogados: la Fiscalía Tercera nos acaba de notificar, hace un rato, que lo llama a indagatoria por el tema de El Aro, La Granja, José María Valle y Guacharacas. A enfrentar este suplicio a pocas horas de las elecciones”, señaló Uribe Vélez.

Entre tanto, la Fiscalía confirmó que una delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

La masacre de El Aro ocurrió el 22 de octubre de 1997 en el corregimiento de El Aro, municipio de Ituango. Según la investigación, el hecho violento fue perpetrado por paramilitares del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

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