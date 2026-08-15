Fue aplazada la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe relacionada con las masacres en Ituango

La Fiscalía aplazó para el próximo 4 de septiembre la diligencia de indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La investigación está relacionada con las masacres de El Aro y La Granja, en Ituango, ocurridas cuando Uribe era gobernador de Antioquia; el crimen de Jesús María Valle; y la presunta conformación del Bloque Metro en la hacienda Las Guacharacas, que en ese entonces era propiedad de su familia.

Los delitos por los que la Fiscalía llamó a rendir indagatoria al expresidente y exsenador Uribe Vélez son: homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas.