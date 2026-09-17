Corte Suprema eligió a cinco nuevos magistrados de la Sala de Instrucción

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió a los cinco nuevos magistrados de la Sala Especial de Instrucción, tras un proceso en el que participaron inicialmente 450 aspirantes: 190 mujeres y 260 hombres.

¿Quiénes son?

Los elegidos son:

Andrea Nataly Bermúdez Sánchez

Patricia del Socorro Hernández Zambrano

Javier Fernando Fonseca Alvarado

Susana Quiroz Hernández

Adriana Cecilia Alarcón Gallego

Con esta elección, la corporación provee las cinco vacantes y garantiza la continuidad y el normal funcionamiento de la Sala Especial de Instrucción, encargada de investigar los procesos contra congresistas.

Los perfiles

Andrea Nataly Bermúdez Sánchez: abogada con amplia trayectoria en el Ministerio Público. Ha sido procuradora judicial en asuntos penales y procuradora delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales.

abogada con amplia trayectoria en el Ministerio Público. Ha sido procuradora judicial en asuntos Patricia del Socorro Hernández Zambrano : abogada con una amplia trayectoria en la Fiscalía General de la Nación. Se ha desempeñado como fisca l delegada ante tribunales superiores y, desde 2025, como fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

abogada con una amplia trayectoria en la Fiscalía General de la Nación. Se ha desempeñado como fisca Javier Fernando Fonseca Alvarado : abogado especializado en derecho penal, con experiencia como litigante y consultor en derecho penal financiero y bursátil. Es conjuez de la Sala Especial de Instrucción y fue subdirector de la Fiscalía General de la Nación.

: abogado especializado en derecho penal, con experiencia como litigante y consultor en derecho penal financiero y bursátil. Susana Quiroz Hernández: tiene trayectoria en la Rama Judicial y experiencia en el área penal. Hizo parte de la lista de candidatos para cubrir la vacante del magistrado César Augusto Reyes Medina.

tiene trayectoria en la Rama Judicial y experiencia en el área penal. Hizo parte de la lista de candidatos para cubrir la vacante del magistrado César Augusto Reyes Medina. Adriana Cecilia Alarcón Gallego: abogada con más de 20 años de experiencia en la Rama Judicial. Ha sido asistente y abogada auxiliar de magistrado, magistrada encargada y magistrada auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura.

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