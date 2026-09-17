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17 sep 2026 Actualizado 02:12

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Justicia

Hombre que habría abusado y asesinado a una menor de 9 años en Ciudad Bolívar fue capturado

Hombre capturado, referencia. Foto: Getty Images.

Hombre capturado, referencia. Foto: Getty Images. / Jub Rubjob

Hombre capturado, referencia. Foto: Getty Images.
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La Fiscalía General de la Nación confirmó que servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) acaban de capturar al presunto responsable del crimen de una niña, de 9 años, que fue hallada sin vida en un túnel de alcantarillado del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad.

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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