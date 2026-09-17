Hombre que habría abusado y asesinado a una menor de 9 años en Ciudad Bolívar fue capturado
La Fiscalía General de la Nación confirmó que servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) acaban de capturar al presunto responsable del crimen de una niña, de 9 años, que fue hallada sin vida en un túnel de alcantarillado del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad.
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Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...