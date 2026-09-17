Hombre que habría abusado y asesinado a una menor de 9 años en Ciudad Bolívar fue capturado

La Fiscalía General de la Nación confirmó que servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) acaban de capturar al presunto responsable del crimen de una niña, de 9 años, que fue hallada sin vida en un túnel de alcantarillado del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad.

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