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26 ago 2026 Actualizado 18:38

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Justicia

Caso contra Álvaro Uribe por masacres de El Aro y La Granja pasa a Comisión de Acusación de Cámara

Esta decisión se adoptó por la competencia que tiene Álvaro Uribe por el fuero presidencial.

Álvaro Uribe. Foto: Cristian Bayona / Long Visual Press / Universal Images Group via Getty Images

Álvaro Uribe. Foto: Cristian Bayona / Long Visual Press / Universal Images Group via Getty Images / Long Visual Press

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El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja; el crimen de Jesús María Valle, y por la presunta conformación del bloque Metro en la Hacienda Guacharacas, pasará a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por la competencia que tiene por el fuero presidencial.

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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