Caso contra Álvaro Uribe por masacres de El Aro y La Granja pasa a Comisión de Acusación de Cámara

El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja; el crimen de Jesús María Valle, y por la presunta conformación del bloque Metro en la Hacienda Guacharacas, pasará a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por la competencia que tiene por el fuero presidencial.

Noticia en desarrollo...

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: