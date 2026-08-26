Caso contra Álvaro Uribe por masacres de El Aro y La Granja pasa a Comisión de Acusación de Cámara
Esta decisión se adoptó por la competencia que tiene Álvaro Uribe por el fuero presidencial.
El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres de El Aro y La Granja; el crimen de Jesús María Valle, y por la presunta conformación del bloque Metro en la Hacienda Guacharacas, pasará a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por la competencia que tiene por el fuero presidencial.
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Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...