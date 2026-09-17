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17 sep 2026 Actualizado 14:28

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¿Quién decide en choque de tutelas por bombardeos militares en Colombia? Experto en derecho responde

Caracol Radio habló con el decano de Derecho de la Universidad Libre, Kenneth Burbano, a propósito del enfrentamiento legal por los bombardeos de las fuerzas militares.

¿Quién decide en choque de tutelas por bombardeos militares en Colombia? Experto en derecho responde. Getty Images

¿Quién decide en choque de tutelas por bombardeos militares en Colombia? Experto en derecho responde. Getty Images

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Los bombardeos de las fuerzas militares en los que han muerto menores de edad reclutados por grupos armados ilegales (como ocurrió a finales de agosto de 2026 en Guaviare) se han convertido en el centro de un debate jurídico relacionado con el alcance de mecanismos como la acción de tutela, frente a las acciones del ejecutivo.

Le podría interesar: Análisis: Bombardeos y estrategias de seguridad durante las primeras semanas del Gobierno

Para ir directamente al meollo del asunto y conocer cómo se podría dirimir esta situación en el ordenamiento jurídico colombiano, 6AM W de Caracol Radio habló con el abogado y docente, actual decano de Derecho en la Universidad Libre, Kenneth Burbano.

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