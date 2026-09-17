¿Quién decide en choque de tutelas por bombardeos militares en Colombia? Experto en derecho responde. Getty Images

Los bombardeos de las fuerzas militares en los que han muerto menores de edad reclutados por grupos armados ilegales (como ocurrió a finales de agosto de 2026 en Guaviare) se han convertido en el centro de un debate jurídico relacionado con el alcance de mecanismos como la acción de tutela, frente a las acciones del ejecutivo.

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Para ir directamente al meollo del asunto y conocer cómo se podría dirimir esta situación en el ordenamiento jurídico colombiano, 6AM W de Caracol Radio habló con el abogado y docente, actual decano de Derecho en la Universidad Libre, Kenneth Burbano.

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