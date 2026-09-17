¿Quién decide en choque de tutelas por bombardeos militares en Colombia? Experto en derecho responde
Caracol Radio habló con el decano de Derecho de la Universidad Libre, Kenneth Burbano, a propósito del enfrentamiento legal por los bombardeos de las fuerzas militares.
Los bombardeos de las fuerzas militares en los que han muerto menores de edad reclutados por grupos armados ilegales (como ocurrió a finales de agosto de 2026 en Guaviare) se han convertido en el centro de un debate jurídico relacionado con el alcance de mecanismos como la acción de tutela, frente a las acciones del ejecutivo.
Le podría interesar: Análisis: Bombardeos y estrategias de seguridad durante las primeras semanas del Gobierno
Para ir directamente al meollo del asunto y conocer cómo se podría dirimir esta situación en el ordenamiento jurídico colombiano, 6AM W de Caracol Radio habló con el abogado y docente, actual decano de Derecho en la Universidad Libre, Kenneth Burbano.
Noticia en desarrollo.
Escuchar la entrevista completa:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuchar Caracol Radio en vivo:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
David Otero
Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....