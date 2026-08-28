Incendios forestales en el Tolima: Enviaron a prisión a presuntos pirómanos

La Fiscalía judicializó a dos personas que habrían generado un incendio en el Tolima. Foto: Fiscalía.

Justicia

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías envió a prisión de manera temporal a dos presuntos pirómanos en el departamento del Tolima, una de las regiones más afectadas por los incendios forestales.

Se trata de dos hombres identificados como: Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado, señalados de provocar un incendio forestal en zona rural de Dolores, en el sur oriente de Tolima.

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El hecho se registró el pasado 25 de agosto, en la vereda Guacamaya, donde uniformados de la Policía Nacional encontraron a dos hombres que según la investigación estaban avivando el fuego en medio de unas quemas no autorizadas con impacto adicional sobre especies silvestres del sector.

El Cuerpo Oficial de Bomberos logró apagar las llamas y evitar su expansión.

“De acuerdo con los elementos materiales probatorios, este no habría sido un caso aislado: el 24 de julio anterior, las autoridades requiririeron a estas mismas personas por una conducta similar, ocasión en la que se les advirtió sobre la prohibición de continuar con este tipo de prácticas”, señaló la Fiscalía General de la Nación.

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Debido a esto, una fiscal de la Seccional Tolima les imputó los delitos de incendio y deforestación.

Los procesados no aceptaron los cargos.

El juez avaló los argumentos de la Fiscalía y decidió imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario..