Las razones de la Fiscalía para llamar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe

Desde hace más de cinco años, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia estudia las presuntas responsabilidades del expresidente Álvaro Uribe en crímenes de lesa humanidad.

El juicio al que fue sometido y en el que fue condenado en primera instancia, absuelto en segunda y en espera de la decisión de casación de la Corte Suprema, es solo una ramificación de este proceso.

Los testigos presuntamente sobornados y el fraude procesal se habrían producido para ocultar uno de los señalamientos de este caso que estuvo durante años en la Corte Suprema de Justicia y fue enviado a la Fiscalía junto con un auto calificatorio cuando el expresidente renunció al Senado en 2020, para ponerse en las cómodas manos de Francisco Barbosa.

La resolución que lo llama a indagatoria y que ustedes pueden ver a continuación en 6AM W entrega las razones específicas por las que se presume su responsabilidad en cada uno de los hechos:

Señala que a partir de las pruebas acopiadas en la investigación existió un nexo entre el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, y un grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas. El expresidente Álvaro Uribe, de acuerdo con el documento, habría participado en la creación y funcionamiento de ese grupo después llamado Bloque Metro y habría incurrido en el delito de concierto para delinquir. Con relación a la masacre de La Granja, el documento afirma que Uribe sería responsable por omisión ya que teniendo la capacidad para evitar el múltiple asesinato y proteger a la población civil, no lo hizo. La masacre de 16 personas en El Aro también sería responsabilidad del expresidente porque, según la resolución de la Fiscalía, y la declaración del cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso, la matanza fue ejecutada por petición expresa de Pedro Juan Moreno Villa, quien actuaba a nombre de su jefe el entonces gobernador Álvaro Uribe. La Fiscalía sindica al expresidente como presunto determinador de esa masacre que tuvo como ejecutores a los hermanos Castaño Gil y a los generales Alfonso Manosalva, ya fallecido, e Iván Ramírez Quintero, quien aún vive y recibió pagos del DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe. El documento de la Fiscalía también señala al expresidente como posible determinador del homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, un crimen ejecutado también por presunta petición de Pedro Juan Moreno Villa, a nombre de Uribe. Moreno Villa murió años después en un oscuro accidente de un helicóptero, rápidamente archivado por la Aerocivil pero cuya investigación judicial jamás llegó a conclusiones claras.

En la misma resolución, la Fiscalía ordena llamar a declaración jurada a Salvatore Mancuso para que amplie las informaciones sobre la relación entre el expresidente y los hermanos Castaño Gil.

También pide citar a declaración al exsenador Miguel Alfonso de la Espriella Burgos, quien habría sido uno de los enlaces del expresidente Uribe con los paramilitares.

La relación de Álvaro Uribe con Miguelito de la Espriella ha tenido altas y bajas. Son compadres pero, años después, Uribe llamó a Miguel de la Espriella “Ladroncito de la Espriella” y lo acusó de haberle recibido y robado plata a Mancuso diciendo que era para la primera candidatura presidencial de Uribe.

La Fiscalía también pide trasladar el testimonio de alias Rosco, Freddy González Isaza, un paramilitar que había declarado sobre la conformación del bloque metro de los paramilitares y que apareció ahorcado y con las manos atadas, en una cárcel de Barranquilla.

El expresidente Uribe dice que su nuevo llamado a indagatoria es producto de la persecución política. La Fiscalía sostiene que hay pruebas sólidas para tomar la decisión.

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